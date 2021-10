Fernwärmeleitung eingeweiht

In Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit das Fernwärmenetz in Betrieb genommen worden. Damit können 1.200 Wohnungen mit Fernwärme aus Karlsruhe versorgt werden. Als einen großen Schritt in Richtung Energiewende sieht Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) die neue Anbindung an das Karlsruher Fernwärmenetz. Fernwärme gilt mit ihrem geringen CO2-Ausstoß als klimafreundlich. Sieben Millionen Euro haben die Leitungen mit einer Anschlussleistung von 11 Megawatt gekostet. Die Karlsruher Fernwärme kommt in Form von heißem Wasser über Rohrleitungen ins Haus und stammt vor allem aus industrieller Abwärme, die sonst verloren ginge.