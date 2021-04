Bei einer 24-stündigen Geschwindigkeitskontrolle im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe sind über 1.800 Verstöße festgestellt worden. Nach Polizeiangaben wurden 1.580 Verwarnungen ausgesprochen, 258 Ordnungswidrigkeiten angezeigt und 21 Fahrverbote verhängt. Insgesamt wurden die Geschwindigkeiten von 21.857 Fahrzeugen gemessen. Das Polizeipräsidium Pforzheim hat sich am Mittwoch ebenfalls mit 60 Beamten an 23 Kontrollstellen am sogenannten Speedmarathon beteiligt. Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer habe sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten, teilte die Pforzheimer Polizei mit. Bei knapp 1.800 überwachten Fahrzeugen wurden rund 150 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Fünf Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.