Die A5 und die A8 in der Region haben 2020 zu den staureichsten Autobahnabschnitten in Deutschland gezählt. Wie aus der Staubilanz des ADAC hervorgeht, lag die A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe mit 275 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer bundesweit auf Platz 2. Auf Platz 4 folgt der A8-Abschnitt Stuttgart-Karlsruhe. Insgesamt hat sich die Gesamtlänge der Staus in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr halbiert. Hier zeigen sich nach Ansicht der Stauexperten deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im ersten Lockdown im Frühjahr sei der Verkehr fast zum Erliegen gekommen. In den Sommerferien gab es dagegen im Land fünf Prozent mehr Staus als 2019.