In Mühlacker soll ein 22-Jähriger ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Pforzheim soll das Kind den Tatverdächtigen in der vergangenen Woche in seiner Wohnung besucht haben. Dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Als sich das Mädchen wehrte, soll er von ihm abgelassen haben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.