Die Arbeiten an der Weströhre des Bahntunnels in Rastatt verzögern sich. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen vor dem Weiterbau erst detaillierte Analysen und Bodenuntersuchungen durchgeführt werden. Diese seien Voraussetzung dafür, dass die Tunnelvortriebsmaschine die letzten 200 Meter des Bauwerks bis zum höher gelegenen Zielschacht durchfahren könne. Nach Einschätzung der Bahn kann der Rastatter Tunnel erst nach 2025 in Betrieb gehen.