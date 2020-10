per Mail teilen

In Birkenfeld im Enzkreis ist ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin nahm dem Jugendlichen am Dienstagnachmittag an einer Rechts-vor-Links-Kreuzung die Vorfahrt. Der Rollerfahrer knallte seitlich gegen das Auto und stürzte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.