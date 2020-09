per Mail teilen

Nach dem Unfall zwischen Calw und Wildberg ist die Bundesstraße wieder frei. Laut Polizei war die Autofahrerin am Freitag Morgen aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß mit einem Tiertransporter zusammen, der Hühner geladen hatte. Dabei wurde die 34-Jährige in ihrem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Die Bergung gestaltete sich zunächst schwierig – die Hühner mussten auf einen anderen Transporter umgeladen werden.