per Mail teilen

Eine 50 Jahre alte Rennradfahrerin ist am Samstag zwischen Ettlingen und Spessart am Fahrbahnrand von Zeugen leblos aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben kam die zunächst unbekannte Frau zur Notbehandlung in ein Krankenhaus, wo sie allen Anzeichen nach wegen eines internistischen Problems wenig später starb. Nach den bisherigen Ermittlungen sei anzunehmen, dass die Frau aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems gestürzt war.