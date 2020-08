per Mail teilen

Die Bahnhöfe Bretten und Ettlingen-West werden in den kommenden zehn Jahren saniert und damit barrierefrei. Die beiden Bahnhöfe fallen in das am Dienstag vorgestellte Bahnhofsmodernisierungsprogramm des Landes. Insgesamt 51 Bahnhöfe sind davon betroffen. Land, Bahn und die Kommunen investieren insgesamt rund 430 Millionen Euro.