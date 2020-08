per Mail teilen

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Innenverteidiger Robin Bormuth von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Nach Angaben des KSC unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Bormuth war für Düsseldorf 13 Mal in der 1. Liga zum Einsatz gekommen. Am Dienstag startet der KSC in die Vorbereitung auf die neue Saison.