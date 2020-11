Ein Brand in einer Doppelgarage hat am Sonntag in Baden-Baden einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohngebäude über, sämtliche Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude, an einem durch Funkenflug beschädigten Nachbargebäude, sowie an mehreren beschädigten Fahrzeugen, wird auf etwa 175.000 Euro geschätzt.