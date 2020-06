per Mail teilen



Zwei Wochen nach Messerstichen an einer Bushaltestelle in Pforzheim hat die Polizei zwei Tatverdächtige verhaftet. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem versuchten Tötungsdelikt. Vor zwei Wochen fanden Rettungskräfte an der Bushaltestelle im Pforzheimer Stadtteil Haidach einen 25-Jährigen, der durch Messerstiche schwer verletzt worden war. Jetzt hat die Polizei einen 27-jährigen Mann und seinen 19-jährigen Bruder verhaftet. Nach den Ermittlungen bestehe der Verdacht eines gemeinschaftlichen versuchten Totschlags. Hintergründe der Auseinandersetzung wurden nicht genannt. Vor zwei Wochen hatte ein Zeuge die Auseinandersetzung verfolgt und dem schwer Verletzten geholfen.