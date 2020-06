Beim Arbeitsunfall an einem Müllwagen ist am Freitagmorgen in Karlsruhe ein 32-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sich eine Kunststofftonne in der Müllpresse des Lkw verklemmt. Der Mann habe versucht, die Tonne zu entfernen und sei dabei mit der Hand in die Müllpresse geraten. Die Berufsfeuerwehr befreite den Mann, er kam per Hubschrauber in eine Spezialklinik.