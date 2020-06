Bei einem Autounfall sind am Freitag in Kraichtal zwei Personen schwer verletzt worden. Zwei Autos prallten nach Angaben der Polizei zwischen Münzesheim und Gochsheim aufeinander. Ein 80-Jähriger hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 23-Jährigen missachtet. Ein Hubschrauber brachte die beiden Schwerverletzten in eine Klinik.