Auf der Karlsruher Südtangente verursacht eine Baustelle seit Donnerstag Verkehrsbehinderungen in Richtung Pfalz. In Höhe der Rheinbrücke bei Maximiliansau wird auf Pfälzer Seite die Fahrbahn saniert. Aus Richtung Karlsruhe kommend wird die Südtangente vor der Rheinbrücke von drei Fahrspuren auf eine verengt, was auch am Freitag wieder zu einem Kilometer langen Rückstau führte. Die Baustelle ist noch bis Sonntag eingerichtet und nochmals kommende Woche von Donnerstag bis Sonntag.