Neuenbürg: Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter aus Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand am Samstagabend ist ein Mehrfamilienhaus in Neuenbürg im Enzkreis nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, nach der Brandursache wird ermittelt.

Nach Angaben der Polizei brach der Brand gegen 20 Uhr am Samstagabend im Treppenhaus des Hauses aus. Das Feuer führte in dem Mehrfamilienhaus zu einer enormen Rauchentwicklung, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte sechs Personen, darunter vier Kinder, mit der Drehleiter aus dem dreistöckigen Gebäude retten, es gab keine Verletzten.

Aufgrund der starken Verrußung durch den Brand konnten die sieben Bewohner des Hauses nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr stufte das Haus als nicht mehr bewohnbar ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine Höhe zwischen 150.000 bis 200.000 Euro, die Brandursache ist noch nicht bekannt.