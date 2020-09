Die Serie von mutmaßlichem sexuellen Kindesmissbrauch in Mittelbaden reißt nicht ab. Zwei unterschiedliche Fälle im Raum Bühl waren in den vergangenen Monaten bekannt geworden, nun ein Fall im Raum Rastatt. Am Mittwoch wurde ein 50-jähriger Erzieher festgenommen. Er soll mindestens zehn Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren schwer sexuell missbraucht haben. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Patrick Neumann