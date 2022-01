Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Am Freitagabend ist es in einem Wohnhaus in der Hohlohstraße in Rastatt zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen. Nach Polizeiangaben hielten sich in der Wohnung zunächst mehrere Personen auf, bis vier unbekannte Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren hinzustießen. Aus bisher ungeklärten Gründen soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem auch Pfefferspray und eine mit Gaspatronen beladene Schusswaffe zum Einsatz gekommen sind. Einer der vier Männer soll laut Polizei mehrere Schüsse abgefeuert haben und dann geflüchtet sein. Bei dem Angriff wurde ein 48-jähriger Mann verletzt und sieben weitere Bewohner durch die stark reizenden Gase des Pfeffersprays. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe konnten in einer groß angelegten Fahndung drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Wo der vierte Mann geblieben ist, sei derzeit noch unklar. Gegen drei Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.