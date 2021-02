Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 bei Dürrn (Enzkreis) sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 25-Jähriger von Bretten in Richtung Pforzheim mit seinem Auto auf der glatten Straße ins Schleudern und stieß dann mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Eine 63-Jährige wurde in ihrem Wagen dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Unfallverursacher, sein Beifahrer und die Fahrerin des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Die B294 war nach dem Unfall stundenweise voll gesperrt.