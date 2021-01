per Mail teilen

Eine Gaststätte in Durmersheim hat offenbar entgegen den geltenden Corona-Beschränkungen Gäste bewirtet. Die Polizei erhielt nach eigener Aussage am Samstag einen Zeugenhinweis und fand bei einer Kontrolle in der Gaststätte mehrere Personen vor, die gemeinsam alkoholische Getränke tranken. Die Beamten schrieben deswegen gleich mehrere Anzeigen.