Bei zwei Einbrüchen in Wildberg im Kreis Calw haben unbekannte Täter über Weihnachten Schmuck und Bargeld im Wert von über 32.000 Euro erbeutet. In einem Fall wurden die Täter von einem heimkehrenden Hausbesitzer gestört. Bei einem weiteren Einbruch in Wiernsheim im Enzkreis wurde eine 68-jährige Hausbewohnerin von zwei Dieben geweckt. Die Einbrecher flohen ohne Beute.