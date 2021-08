Am Rhein gibt es in diesem Jahr mehr Stechmücken als sonst. Das hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) mitgeteilt. Wegen des Hochwassers Mitte Juli konnte die KABS nur wenig spritzen. Wie die Sprecherin mitteilte, sind dadurch mehr Larven als üblich geschlüpft. Wenn diese erst einmal ausgeflogen seien, könnte auch die KABS nichts mehr tun. Besonders betroffen seien all diejenigen Gebiete, die in unmittelbarer Nähe zum Rhein liegen. Mitte August soll sich die Schnakenplage jedoch schon wieder entspannen.