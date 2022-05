Mehr Schutz für Wanderfalken am Battertfelsen

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat das überarbeitete Konzept zum Schutz der Wanderfalken im Baden-Badener Naturschutzgebiet Battertfelsen vorgestellt. Es sieht eine stärkere Regelung der Freizeitnutzung am Felsen sowie mehr Öffentlichkeitsarbeit vor. Ausgetauscht habe man sich mit Vertretern der Stadt Baden-Baden, des Forsts, der Naturschutzverbände, des Alpen- und Schwarzwaldvereins und Anregungen mitgenommen, so das Regierungspräsidium. Es müsse mehr für den Schutz der Wanderfalken getan werden, da der Bruterfolg in den letzten Jahren unterdurchschnittlich war. Auch in diesem Jahr werde es im Horst am Battertfelsen keinen Nachwuchs geben. Häufig seien Menschen verantwortlich, die sich nicht an Sperrungen von Wander- und Kletterrouten hielten.