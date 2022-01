Stadt will mehr Solar-Anlagen auf städtischen Gebäuden

Die Stadt Baden-Baden treibt den Ausbau eigener Photovoltaik-Anlagen weiter voran. Allein in diesem Jahr sollen drei weitere Anlagen auf städtischen Gebäuden entstehen. Die Ooser Festhalle, die Turnhalle in der Weststadt und die Schule in Haueneberstein sollen noch in diesem Jahr mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden. Nach Angaben der Stadtwerke gibt es bereits 58 solcher Anlagen, die Strom für rund 740 Haushalte produzieren. Die Gesamtinvestition für alle Anlagen liegt bisher bei 3,2 Millionen Euro. Derzeit wird überlegt, auch einen Baggersee mit einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage zu versehen. Eine Entscheidung diesbezüglich sei aber noch nicht gefallen.