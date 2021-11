Mehr Müll durch Corona

Die Menge an Haus- und Sperrmüll in Karlsruhe steigt. Das geht aus der aktuellen Abfallbilanz des baden-württembergischen Umweltministeriums für das Jahr 2020 hervor. Jede Karlsruherin und jeder Karlsruher hat demnach im Schnitt 152 Kg Müll verursacht. Das entspricht drei Kilogramm mehr als noch 2019. Biomüll und Grünabfälle sind dabei nicht mitgerechnet. Im Vergleich zu anderen Großstädten in Baden-Württemberg liegt Karlsruhe, was den Müllverbrauch angeht, im Mittelfeld. In Pforzheim beispielsweise liegt das Pro-Kopf Aufkommen bei 187 Kg und ist wie im Rest des Landes ebenfalls leicht gestiegen. Als Grund dafür nennt das Umweltministerium die Corona-Pandemie. Viele Menschen haben mehr Zeit zu Hause verbracht und damit auch für mehr Müll gesorgt.