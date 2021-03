Das Land hat im vergangenen Jahr mehr Geld in den Straßenbau im Regierungsbezirk Karlsruhe investiert. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vorgestellten Bilanz des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 363 Millionen Euro für den Straßenbau ausgegeben. Das sind etwa 44 Millionen Euro mehr als im Jahr 2019. In Bauprojekte im Bundesfernstraßennetz sind rund 272 Millionen geflossen - dazu gehört zum Beispiel auch der Ausbau der Enztalquerung bei Pforzheim. Mit etwa 13 Millionen Euro wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe auch die kommunalen Straßen, Rad- und Fußwege gefördert. Von dem Geld wurden auch Brücken in den Kreisen sowie Städten und Gemeinden saniert.