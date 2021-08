Die neue Corona-Landesverordnung sorgt offenbar in der Region für mehr Impfwillige. Das Kreisimpfzentrum in Pforzheim verzeichnete in den vergangenen Tagen einen regelrechten Ansturm.

Mit einer Impfquote von 44,6 Prozent war Pforzheim Stand letzter Woche Schlusslicht in Baden-Württemberg. Wochenlang ging es in der zum Kreisimpfzentrum umgebauten Eislaufhalle St. Maur ausgesprochen ruhig zu. Im Schnitt kamen täglich nur rund 200 Interessenten, die sich impfen lassen wollten. Auch Sonderimpfaktionen der Stadt zeigten keine große Wirkung bei der Impfbereitschaft

Eingang zum Impfzentrum in Pforzheim SWR Foto: Peter Lauber

Plötzlich Warteschlangen vor dem Kreisimpfzentrum

Mit der Ankündigung der neuen Corona-Landesverordnung änderte sich das schlagartig. Bereits am Samstag wurden 562 Impfwillige im Kreisimpfzentrum gezählt. Auch am Montag herrschte großer Andrang, berichtet der Leiter des Katastrohenschutzes in Pforzheim, Sebastian Fischer. Der Ansturm sei so groß, dass erstmals auch wieder mit Wartezeiten zu rechnen sei.

"Das Personal ist nicht im Standby-Betrieb und kann nicht einmal hoch und im nächsten Moment wieder runtergefahren werden"

Das Kreisimpfzentrum in Pforzheim vergibt deshalb ab sofort kurzfristige Termine noch für den selben Tag, um den Impfwilligen langes Anstehen zu ersparen. Bislang war dort keine Terminvereinbarung nötig. Auch das Kreisimpfzentrum in Bühl (Kreis Rastatt) verzeichnet in den letzten Tagen eine höhere Nachfrage. Seitdem bekannt wurde, dass Tests ab dem 12. Oktober selbst bezahlt werden müssen, sei auch wieder die Zahl der Impfwilligen gestiegen.

"Von einem Boom kann man noch nicht sprechen, aber wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Impfwilligen in den nächsten Wochen"

In den Kreisimpfzentren des Landkreises Karlsruhe in Sulzfeld und Bruchsal-Heidelsheim sei der große Ansturm nach der Ankündigung und Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung dagegen bisher ausgeblieben, hieß es aus dem Landratsamt Karlsruhe. Man müsse noch abwarten, wie sich die neuen Regelungen auswirken würden.

Unterschiedliche Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Im Kreisimpfzentrum in der Karlsruher Schwarzwaldhalle stieg dagegen die Zahl der Erstimpfungen in dieser Woche um 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Man sei wieder zu drei Vierteln ausgelastet, so eine Sprecherin der Stadt.

Neue Regeln motivieren offenbar zum Impfen

Die am Montag in Kraft getretene Corona-Landesverordnung verschärft die Testpflicht für ungeimpfte Menschen. Sie benötigen für den Besuch im Fußballstadion, Theater, Friseur oder im Innenbereich eines Restaurants Corona-Schnelltests. Für Clubs oder Diskos sind sogar PCR-Tests nötig. Geimpfte genießen dagegen deutlich mehr Freiheiten.