Land erhöht Zuschuss für Kombilösung

Die Landesregierung hat für die Karlsruher Kombilösung einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 63 Millionen Euro frei gegeben. Damit sollen Kostensteigerungen des Projekts aufgefangen werden. Das Land erfüllt damit seine Zusage, 20 Prozent der Kosten zu übernehmen. Weitere 60 Prozent trägt der Bund. Insgesamt kosten die beiden Tunnel für Straßenbahn- und Autoverkehr nach aktueller Schätzung knapp 1,5 Milliarden Euro. Davon muss die Stadt Karlsruhe rund 300 Millionen bezahlen. Der Straßenbahntunnel wir nach 12 Jahren Bauzeit am 12. Dezember offiziell in Betrieb genommen. Der Autotunnel wird wegen Corona und Baustoffmangel nicht rechtzeitig fertig. Er wird voraussichtlich im März 2022 eingeweiht.