Mehr Ukraine-Flüchtlinge: Kreise im Großraum Karlsruhe bauen Unterkünfte aus

Die Städte und Landkreise in der Region stellen sich auf eine stark steigende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Zu den Kommunen mit den meisten Geflüchteten gehört Baden-Baden.

Mehr als 800 ukrainische Flüchtlinge sind derzeit in Baden-Baden offiziell registriert. Im ungleich größeren Karlsruhe sind ebenfalls 800 erfasst. Baden-Baden erwartet, dass es nächste Woche über 1.000 Flüchtlinge sein werden. Grund sei die hohe Zahl von Ukrainern, die in der Kurstadt leben und Verwandte oder Freunde aufnehmen.

Kommunen müssen schnell Unterkünfte schaffen

Die Kommunen wollen jetzt vor allem schnell Unterkünfte schaffen. Dabei gibt es diverse Bemühung, etwa die Anmietung von Unterkünften in Hotels und auf dem freien Wohnungsmarkt, oder die Instandsetzung von städtischen Gebäuden und Unterbringung in Sporthallen. In Pforzheim ging am Dienstag mit der Jahnhalle die erste Sammelunterkunft in Betrieb. Im Enzkreis gibt es in Mühlacker und Maulbronn zwei neue Gemeinschaftsunterkünfte.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas (Symbolbild)

Tatsächliche Zahl der Flüchtlinge liegt vermutlich deutlich höher

Die offizielle Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in der Region liegt vermutlich deutlich unter der tatsächlichen Zahl, weil viele bei Verwandten und Freunden unterkommen. Nur bei Kontakt mit den Behörden werden sie erfasst. Ansonsten können sich Ukrainer 90 Tage ohne Visum in Deutschland aufhalten.

Die Situation in den Kommunen der Region

In Pforzheim sind aktuell über 200 Flüchtlinge registriert. Im Enzkreis sind offiziell 230 Flüchtlinge erfasst. Der Landkreis Rastatt meldet 350 Flüchtlinge aus der Ukraine. Im Kreis Karlsruhe liegt die offizielle Zahl bei 1.000. Das Landratsamt hat ein Meldeportal eingerichtet, über das Privatpersonen Wohnraum anbieten können.

Anmeldung wichtig für Hilfe

Die Landkreise bitten die Flüchtlinge, die nicht registriert sind, weil sie bei Verwandten und Freunden untergekommen sind, sich bei den Kommunen zu melden, auch damit sie die ihnen zustehenden Sozialleistungen in Anspruch nehmen können.

Außerdem spielt die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge bei einer anstehenden Verteilung eine entscheidende Rolle. Für die Unterbringung wird nach wie vor nach großen Objekten gesucht. Für den Fall, dass die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften nicht mehr ausreichen sollten, könnten beispielsweise Sporthallen als Notunterkünfte genutzt werden.