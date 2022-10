Bahn verbessert Fernzugangebot im Raum Karlsruhe

Bahnreisende aus dem Raum Karlsruhe kommen selten direkt zu ihrem Ziel, wenn dieses im Nordwesten Deutschlands liegt. Das soll laut der Deutschen Bahn (DB) im nächsten Fahrplan anders werden.

"Mehr, schneller und komfortabler - unter dieser Überschrift hat die Deutsche Bahn am Monatg Neuerungen ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember angekündigt. Die Angebote betreffen auch Reisende in der Region Karlsruhe. Laut DB soll es künftig mehr umsteigefreie ICE-Verbindungen vom Oberrhein in den Westen und Norden Deutschlands geben.

Ohne Umsteigen von Karlsruhe nach Düsseldorf

Von Basel, Freiburg und Karlsruhe fahren künftig im neuen Fahrplan mehrere Züge direkt unter anderem ins Ruhrgebiet oder nach Münster und Bremen. Nach Bahnangaben verkürzt sich beispielsweise die Fahrzeit von Karlsruhe nach Düsseldorf dadurch auf zweieinhalb Stunden. Auf der ICE-Linie Basel-Köln kommen künftig neue XXL-ICE4 mit 918 Sitzplätzen und acht Fahrradstellplätzen zum Einsatz.

"Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt."

Wer gerne nachts per Bahn reist, kann dies künftig mit einer neuen Nachtzugverbindung von Freiburg über Karlsruhe nach Berlin tun. Der bestehende Nachtzug nach Hamburg hält künftig auch in Bruchsal. Neu ist im kommenden Fahrplan auch ein vor allem an Touristen gerichtetes Angebot. Ab dem Frühsommer soll an Wochenenden ein von Hamburg kommender ICE, der bislang in Karlsruhe endet, nach Konstanz verlängert werden.

Detaillierte Infos zu den neuen Verbindungen im neuen Fahrplan gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn ab kommenden Mittwoch. Sie sind unter bahn.de zu finden.