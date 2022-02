per Mail teilen

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe kommt es derzeit vermehrt zu Erpressungsversuchen mit anzüglichen Bildern und Videos. Nach Polizeiangaben suchen die Täter ihre Opfer in sozialen Netzwerken. Sie versuchen sie zu überreden, sich bei laufender Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Anschließend wird den Opfern mit der Veröffentlichung der Aufnahmen gedroht, um sie zu erpressen. Laut Polizei gab es in vergangener Zeit mehrere Anzeigen wegen sogenannter Sextortion.