Im städtischen Klinikum Karlsruhe steigt die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten. Derzeit bereitet das Klinikum eine eigene Corona-Station vor. Das hätte allerdings Konsequenzen für alle Patienten.

Momentan werden acht Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 30 weitere liegen auf der normalen Station. Man befinde sich in der zweiten von drei Pandemiestufen, so das Klinikum.Ein weiterer Anstieg der Corona-Erkrankten auf der Intensivstation hätte Folgen für die Klinik und für alle anderen Patienten.

60 Intensiv-Pfleger werden für Corona-Station gebraucht

Ab dem elften Intensivpatienten müsste eine neue Corona-Station eröffnet werden. Diese hätte weitere zehn Betten. Um sich darauf vorzubereiten, werden derzeit Intensiv-Pflegekräfte aus allen Bereichen zusammengezogen, um ab der kommenden Woche 60 Mitarbeiter für einen Dreischicht-Corona-Betrieb zur Verfügung zu haben.

Dabei handelt es sich teilweise um Intensivpflegerinnen und -pfleger, die in der Anästhesie arbeiten. Dort würde der Betrieb heruntergefahren werden. Außerdem gibt es insgesamt bis zu 45 Intensivschwestern, die mittlerweile an anderen Stellen arbeiten. Auch diese müssten dann wieder zurück auf die Intensivstation.

Pandemie-Stufe drei hätte Konsequenzen für alle Patienten

Noch versucht das Städtische Klinikum in Karlsruhe die dritte Pandemiestufe zu verhindern, indem Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden, sagte der ärztliche Geschäftsführer Michael Geißler. Dabei sei man aber immer auf die freiwillige Bereitschaft der anderen Kliniken angewiesen. Man brauche bundesweite Strukturen, dass Patienten aus besonders betroffenen Region unkompliziert in Krankenhäuser mit freien Kapazitäten verlegt werden können.

"Ich werde alles tun, damit Karlsruhe nicht in Stufe drei rutscht." Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe

Das Klinikum ist mit rund 860 Betten Maximalversorger für die gesamte Region. Sollte die dritte Pandemiestufe am Klinikum eintreten, müssten planbare Operationen stark eingeschränkt werden. Es könne sein, dass das Klinikum auf 50 bis 60 Prozent der normalen Leistung heruntergefahren werden müsse, so Pflegedirektor Josef Hug.