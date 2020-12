Mehr Zeit mit den Eltern zum Spielen oder Plätzchen backen, diese Wünsche standen auf den meisten Wunschzetteln, die die Kinder in den Bad Herrenalber Himmelsbriefkasten eingeworfen haben. Ein paar Geschenke-Wünsche ans Christkind waren auch dabei, so Gritt Müller, die irdische Vertreterin des Christkinds aus der Herrenalber Touristik. Mit 90 Briefen landeten doppelt so viele Wunschzettel im Himmelsbriefkasten wie im vergangenen Jahr. Auch diesmal haben die Christkindhelfer von der Tourist-Info jeden einzelnen Brief beantwortet. Dazu gab es ein kleines selbst gebasteltes Geschenk, ein Stern aus Bienenwachs.