An der Hochschule Pforzheim haben sich rund 1.300 neue Studierende für das Wintersemester eingeschrieben. Zum Vorlesungsbeginn begrüßte Rektor Ulrich Jautz die Studierenden wegen der Corona-Pandemie am Montag per Videobotschaft. Die Hochschule plant in diesem Semester neben Online-Seminaren und -Vorlesungen auch 25 Prozent Präsenzveranstaltungen. Insgesamt studieren mehr als 6.000 Menschen in Pforzheim.