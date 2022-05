Medienzentrum präsentiert neue Räumlichkeiten

per Mail teilen

Nach dem Umzug in die Zerrennerstraße sind die neuen Räume des Medienzentrums Pforzheim-Enzkreis inzwischen weitgehend fertig eingerichtet. Am Dienstag werden sie der Öffentlichkeit präsentiert. Im Medienzentrum gibt es demnach jetzt noch mehr Technik: Vom digitalen Sandkasten, über programmierbare Miniroboter bis hin zur Drohne. Das Medienzentrum berät Schulen in Pforzheim und dem Enzkreis über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen digitaler Medien und versorgt die Lehrkräfte mit Materialien für den Unterricht.