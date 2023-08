Immer wieder war der Karlsruher Thomas Saur in den letzten Jahren für die Band Kraftwerk im Einsatz. Als Projektleiter im Bereich Licht und Ton begleitete er sie nach Paris, Bilbao oder Berlin.

Sein Job führte Thomas Saur in den letzten Jahren immer wieder in pulsierende Großstädte Europas. Angestellt bei einem Technikdienstleister arbeitete er erstmals 2014 als Projektleiter im Bereich Licht und Ton bei Konzerten der Band Kraftwerk.

16.000 Tickets in kürzester Zeit ausverkauft

Kraftwerk zählt zu den einflussreichsten Musikgruppen aller Zeiten. 1970 wird die Band von Ralf Hütter und Florian Schneider in Düsseldorf gegründet. In den Jahren danach schreiben die Pioniere des Elektropop Hits wie "Das Model" oder "Autobahn". Als erste deutsche Band werden sie 2021 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Das Konzert am Samstag vor dem Karlsruher Schloss ist das einzige Konzert der Band in diesem Jahr in Deutschland. Entsprechend schnell waren die Tickets vergriffen: In weniger als 24 Stunden waren alle 16.000 Karten weg.

Extravagante Locations, wenig direkten Kontakt

Bis heute sind Thomas Saur einige Geschichten in Erinnerung geblieben. "Kraftwerk ist ja gerne in extravaganten Locations, und da ist es nicht immer ganz so einfach, ein Konzert aus dem Boden zu stampfen", beginnt er zu erzählen. "Guggenheim-Museum Bilbao. Das war schon eine besondere Herausforderung, da eine Bühne hinein zu kriegen."

Allzu viele Berührungspunkte hatte Saur während seiner Arbeit mit der Gruppe aber nicht. "Die Band ist relativ scheu", sagt er. "Insofern wechselt man da nicht so viele Worte." Man sei mehr mit den Ansprechpartnern beschäftigt.

Vor dem Karlsruher Schloss wird alles für das Konzert der Kultband Kraftwerk vorbereitet SWR Greta Hirsch

Wiedersehen mit der Band

In Karlsruhe kreuzen sich nach einigen Jahren erstmals wieder die Wege von Thomas Saur und Kraftwerk. Dieses Mal arbeitet der 55-Jährige aber als technischer Direktor der Schlosslichtspiele. "Dass ist eigentlich nix anderes als Organisieren", erklärt er. "Schauen, dass man einfach den Zeitplan einhält."

"Das ist wie so ein Orchester, das dirigiert werden muss und dann eben auch ordentlich zusammenläuft."

Aufbau am Schloss in vollem Gange

"Der Aufbau der Schlosslichtspiele läuft eigentlich schon seit zehn Tagen", so Saur. Die Projektionen wurden gestellt und eingerichtet. Die Schlossfassade bereite man vor. "Und jetzt kommt natürlich alles on top, was für Kraftwerk am Samstag noch benötigt wird." Nach dem Konzert werde dann für die Premiere der Schlosslichtspiele am 16. August umgebaut.