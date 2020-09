per Mail teilen

Wenn sie demnächst durch Karlsruhe laufen und aus einem Baum starren sie zehn riesige Augen an: nicht wundern, in den meisten Fällen wird es Kunst sein. Ab heute startet das Medienkunst-Festival „Seasons of Media Arts“. Mein Kollege Christoph Mautes war heute bei der Auftaktveranstaltung,