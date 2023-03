Seit 1992 erinnern Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus. Kleine, Kopfsteinpflastergroße, Gedenktafeln aus Messing. Auf Gehwegen sind sie zwischen anderen Steinen in den Boden eingelassen. In Karlsruhe gibt es über 300 solcher Steine. Darunter bislang einen einzigen, der an ein Opfer erinnert, dass wegen Homosexualität verfolgt wurde. Heute Vormittag kamen zwei weitere dazu. Markus Volk berichtet: