Das Alohra Hallenbad in Rastatt muss wegen massiver Schäden umgehend gesperrt werden. Laut Stadt wurden bei Wartungsarbeiten an der Deckenverkleidung Korrosionsschäden in der südlichen Giebelwand entdeckt. Das beauftragte Ingenieurbüro sei zu dem Schluss gekommen, dass das Bad bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden könne.