Die Bundespolizei hat am Wochenende an den Hauptbahnhöfen Karlsruhe, Pforzheim und Mannheim 246 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet. Laut Polizei waren die angesprochenen Personen überwiegend einsichtig. Lediglich in vier Fällen mussten die Beamten eine Meldung an die zuständigen Ordnungsämter abgeben, was Bußgelder nach sich ziehen könnte.