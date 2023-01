Maskenpflicht entfällt beim Karlsruher Verkehrsverbund

per Mail teilen

Beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) entfällt ab Dienstag die Maskenpflicht in den Bussen und Bahnen im Verkehrsgebiet. Hinweistafeln werden aber noch länger hängen.

Nach rund drei Jahren können Fahrgäste im Karlsruher Verkehrsverbund wieder ohne Maske Bus und Bahn fahren. Hintergrund ist die aktuelle Infektionslage. Trotzdem appelliert der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), die Maske weiterhin eigenverantwortlich zu tragen: „Wenn Sie sich krank oder erkältet fühlen, tragen Sie weiterhin Maske oder bleiben Sie am besten zu Hause", heißt es in einer Mitteilung.

Hinweisschilder werden in Bus und Bahn entfernt

In den Verkehrsmitteln des Karlsruher Verkehrsverbunds werden ab Dienstag die Hinweise zur Maskenpflicht entfernt. Dies werde laut KVV allerdings einige Tage in Anspruch nehmen.

In Karlsruhe gilt jedoch eine Sonderregelung, weil der KVV teilweise auch Linien in das benachbarte Rheinland-Pfalz bedienen. Dort gilt noch bis zum 2. Februar die Maskenpflicht. Deshalb muss bis dahin in dem entsprechenden Teil des Verbundgebiets die Maske weiterhin getragen werden..