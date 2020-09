In Pforzheim, dem Enzkreis und dem Landkreis Calw hat die Polizei am Montag die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und an Haltestellen kontrolliert - sie zieht eine positive Bilanz.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 850 Personen. Ein Drittel war ohne Maske unterwegs, so die Polizei - vor allem an Haltestellen. Hier sei vielen nicht klar gewesen, dass sie im Wartebereich der Haltestelle ebenfalls eine Maske tragen müssen. Die Personen ohne Maske seien aber fast alle einsichtig gewesen und hätten auch eine bei sich gehabt. Nur eine Person sei angezeigt worden. Sie erwartet eine Anzeige mit Bußgeld - sie zeigte sich laut Polizei uneinsichtig und legte ein gefälschtes Attest vor. Weitere Kontrollen geplant Das Polizeipräsidium Pforzheim wird nach eigenen Angaben auch weiter kontrollieren, ob die Maskentragepflicht im ÖPNV beachtet und eingehalten wird.