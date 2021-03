Am Montagmorgen haben rund 50 Menschen in Pforzheim spontan gegen das heute in Kraft tretendende Maskengebot für Grundschüler demonstriert. Die Demonstranten stellten sich in einem Kreis auf einem Marktplatz auf und sagen eine knappe Stunde lang zusammen Lieder. Laut Polizei ging die Demo ohne Zwischenfälle friedlich zu ende, Verwarnungen gab es keine.