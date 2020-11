Die rund 400 Gänse auf dem Biohof Aichele in Mühlacker-Lomersheim haben noch ein paar Wochen Schonfrist. Wegen Corona überleben die meisten noch bis Weihnachten.

Martinsgänse haben eigentlich Saison in diesen Tagen. Üblicherweise kommt die Gans zum 11.11. oder spätestens am Wochenende darauf in die Bratröhre. Dieses Jahr haben allerdings die Restaurants wegen Corona geschlossen und fallen als Abnehmer aus und auch viele private Martinsgansessen wurden verschoben. Deshalb geht es den Lomersheimer Gänsen auf dem Biohof Aichele erst später an den Kragen.

Ein Gänse-Leben ist recht kurz

Die Gänse von Sina und Thomas Aichele haben ein kurzes, aber dafür ein schönes Gänse-Leben. Sie wohnen eigentlich immer draußen auf einem 1,5 Hektar großen Wiesenstück. Sogar ein eigenes Maisfeld gehört dazu.

Auch die Füchse sind ganz wild auf Gans

Nur nachts müssen die Lomersheimer Gänse in den Stall, damit die Füchse in der Nachbarschaft nicht zu fett werden. Trotzdem ist es in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, dass Füchse selbst in den Stall eingebrochen sind. Einmal holte der Fuchs elf Gänse, beim nächsten Mal fielen ihm im Blutrausch sogar 20 Tiere zum Opfer.

Auf dem Biohof wird noch selbst geschlachtet

Die meisten Gänse überleben aber bis zum Martinstag. Kommende Woche wird bei den Aicheles auf dem Hof zum ersten Mal geschlachtet. Weniger als sonst zwar, aber wie immer vom Bauer selbst. Damit die Tiere weniger Stress haben und auch nicht irgendwohin transportiert werden müssen, erklärt Sina Aichele.

Auch die Vermarktung erfolgt komplett über den eigenen Hofladen. Gänse gibt es dort ab dem 10.11. zu kaufen. Allerdings muss man bei Aichele in Lomersheim vorbestellen, denn die Nachfrage ist groß.