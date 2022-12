WM-Halbfinale Marokko gegen Frankreich: Karlsruher Fans fiebern mit

Beim Viertelfinale feierten marokkanische Fans in der Karlsruher Innenstadt den Sieg gegen Portugal. Nun schauen alle mit Spannung auf das WM-Halbfinale.

Am Mittwochabend gibt es einen Rekord bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Zum ersten Mal in der Geschichte steht ein afrikanisches Team im Halbfinale. Hinzu kommt das besondere Verhältnis zwischen den beiden Nationen: Marokko, ehemalige Kolonie, spielt gegen Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht – das sorgt für eine extra Portion Spannung. Dazu ist Marokko generell eine Sensation bei dieser WM: Der Underdog mit dem niemand gerechnet hat.

Marokkanische Fans feierten in den Karlsruher Straßen

Umso mehr haben die marokkanischen Fans in der Vergangenheit die Siege ihrer Mannschaft gefeiert. So auch nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Portugal. In der Karlsruher Innenstadt gab es danach einen großen Aufmarsch. Nun schauen alle mit Spannung auf das Spiel am Mittwochabend, auch die Marokkaner in Karlsruhe.

Zwei Brüder, eine Liebe: Fußball

Hamid und Billo Boussif lieben es, Haare zu waschen, zu schneiden und zu föhnen. Und genau das machen sie seit 2008 in ihrem Friseursalon am Kronenplatz in der Karlsruher Innenstadt. Auch die Betreiber sind top gestylt, die Frisuren sitzen.

Neben Haaren haben sie aber noch eine weitere Passion: den Fußball und die Fußball-Mannschaft aus ihrer Heimat Marokko. Bei der aktuellen WM haben sie kein Spiel ihrer Mannschaft verpasst und immer gefeiert. Verschmitzt sagt Hamid Boussif, dass das auch heute Abend so sein wird – egal ob gewinnen oder verlieren:

"Wir haben so eine gute Leistung erbracht, wir haben eine so gute Position erreicht, also wir werden super gut feiern!"

Fiebern dem WM-Halbfinale Marokko gegen Frankreich entgegegn: Hamid und Billo Boussif aus Karlsruhe SWR Felix Wnuck

Kein Glück, sondern harte Arbeit

Dass die marokkanische Mannschaft so weit gekommen ist, sei aber nicht nur Glück gewesen. Wenn Hamid sagt, was er von dem Team aus seiner Heimat denkt, fängt er richtig an zu schwärmen: Teamgeist, das sei der Schlüssel zum Erfolg und der Grund für die gute Leistung.

"Die sind nicht müde, die sind richtig fit, die sind hungrig! Und das finde ich super gut!"

Dieser Meinung ist auch sein Bruder Billo. Und wahrscheinlich sehen das fast alle Marokkaner und Marokkanerinnen genauso, auch hier in Karlsruhe. Hamid Boussif meint, dass Marokko im Halbfinale steht, bedeute für die Community sehr viel.

Und weil die Atlaslöwen - wie die marokkanische Mannschaft auch genannt wird - so gut seien, werden sie heute Abend auch gewinnen, ist er sich sicher. Hamid Boussif tippt auf ein 2:0 oder ein 2:1 für Marokko

Weltmeister Marokko?

Sein Bruder Billo Boussif setzt sogar noch einen drauf: Er sieht die Marokkaner schon als Fußball-Weltmeister!