Baden-Baden: Oberbürgermeisterin Margret Mergen verabschiedet

Acht Jahre lang war Margret Mergen (CDU) Stadtoberhaupt von Baden-Baden. Nach ihrer überraschenden Niederlage bei der Wahl im März wurde sie am Freitag offiziell verabschiedet.

Die feierliche Verabschiedung fand im Rahmen eines Festakts im Baden-Badener Kurhaus statt. Der eigentliche Stabwechsel im Rathaus erfolgt am 20. Juni. Margret Mergen war eine Amtszeit lang Oberbürgermeisterin der Kurstadt. Bei der OB-Wahl im März konnte sie sich im ersten Wahlgang nicht durchsetzen. Sie zog dann kurz vor dem zweiten Wahlgang ihre Bewerbung zurück.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen nimmt Abschied SWR

"Ich freue mich schon auf die neuen Freiheiten, denn man hat schon große Pakete als Oberbürgermeisterin zu tragen."

Dietmar Späth wird Nachfolger von Margret Mergen

Die 60-jährige Mergen ist noch genau vier Wochen Stadtoberhaupt von Baden-Baden. Danach wird ihr Nachfolger, der parteilose Dietmar Späth, das Ruder im Rathaus übernehmen. Dass Mergen bei der OB-Wahl zuletzt nur auf knapp 25 Prozent der Stimmen kam, hat viele Menschen überrascht. Kritiker warfen ihr vor, als Verwaltungsexpertin möglicherweise nicht nah genug an den Menschen gewesen zu sein. Mergen selbst nannte als Grund für ihr schlechtes Abschneiden ihre zurückhaltende Art.

Blick über Baden-Baden vom Merkurgipfel imago images IMAGO / Jahnke

Von Karlsruhe nach Baden-Baden

An der Arbeit Mergens lässt sich die Wahlniederlage aber nicht festmachen. Sie gilt als fleißig und gewissenhaft und hat das auch schon zuvor in Karlsruhe bewiesen, wo sie als Erste Bürgermeisterin für Wirtschaft und Finanzen der Stadt zuständig war. Ambitionen auf das Amt der Oberbürgermeisterin hatte Mergen schon im Jahr 1999. Damals unterlag sie Klaus-Eckhard Walker bei der OB-Wahl in Rastatt.

Stationen der Amtszeit von Margret Mergen

Margret Mergen hat als Oberbürgermeisterin von Baden-Baden viel bewegt. Sie führte die Stadt erfolgreich auf dem Weg zum Unesco-Welterbetitel, sie begleitete den G20-Gipfel in der Kurstadt als Gastgeberin und brachte den Kauf des Festspielhauses unter Dach und Fach.

Das wohl wichtigste Projekt war und ist die Reform des Klinikums Mittelbaden. Ein großes Projekt steht in ihrer Amtszeit noch an. Am 23. Mai soll der längst fällige Doppelhaushalt 2022/2023 im Gemeinderat verabschiedet werden.