Marcel Van Eeden bekommt Hans Thoma Preis 2023

Der Hans-Thoma-Preis 2023 des Landes Baden-Württemberg geht an den Künstler Marcel van Eeden aus Karlsruhe, der mit seinen tiefschwarzen Kohlezeichnungen bekannt geworden ist. Der Hans-Thoma Preis ist der wichtigste Kunstpreis des Landes, mit 25. 000 Euro dotiert, wird alle zwei Jahre vergeben und im Sommer 2023 in Bernau im Schwarzwald an van Eeden überreicht werden. Der 56-Jährige hat seit 2014 eine Professur für Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, seit vergangenem Jahr ist er auch Rektor der Akademie. SWR Reporter Johannes Stier hat mit Marcel van Eeden gesprochen und ihn gefragt was ihm die Auszeichnung bedeutet: