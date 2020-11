per Mail teilen

Als sechster Kandidat ist inzwischen der 26 Jahre alte Marc Nehlig aus Karlsruhe bekannt. Der Standesbeamte aus dem Karlsruher Rathaus tritt ohne Parteibuch an und empfiehlt sich als "Stimme gegen das politsche Establishment". Marc Nehling tritt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern bei Großprojekten und für eine zweite Rheinbrücke ein. Außerdem will er sich für bezahlbaren Wohnraum in Karlsruhe einsetzen.