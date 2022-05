Mann zeigt Hitlergruß in Straßenbahn

Ein 50-jähriger Mann soll am Freitagnachmittag den Hitlergruß in einer Straßenbahn in Karlsruhe gezeigt und dabei laut Polizei mit einem Messer in Richtung eines dunkelhäutigen Mannes gedroht haben. Der Mann soll mit einem Bekannten in der Straßenbahn in Richtung Hagsfeld unterwegs gewesen sein. Während der Fahrt soll er dann den rechten Arm zu einem Hitlergruß gehoben haben. Laut Polizei hat er dann mit einem Messer in Richtung eines unbekannten dunkelhäutigen Fahrgastes gedroht. Die Polizei ist mit sechs Streifenbesatzungen an der Haltestelle Hagsfeld Bahnhof erschienen und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wird ein Strafverfahren einleiten.