Mann wurde bei heftiger Schlägerei schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einer Schlägerei vor einem Lokal in Baden-Baden hat es am Samstagabend einen Schwerverletzen gegeben. Laut Polizei gab es zunächst verbale Streitigkeiten, die sich dann zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ungefähr zehn Personen entwickelten, bei der auch ein Messer und ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein sollen. Hierbei wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt, zwei weitere Männer, ein 21- und ein 25-Jähriger wurden leichter verletzt. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.